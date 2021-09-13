Зеленський: Байден під час особистої зустрічі підтримав вступ України в НАТО

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Президент Володимир Зеленський заявив, що президент США Джо Байден під час особистої розмови підтримав вступ України в НАТО.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу CNN.

Але Байден додав, що не все залежить від нього і його бажання.

«Він [Байден]сказав: “Я думаю, ви повинні бути там, але це не тільки моє рішення”. Я чув цю риторику від нього перед зустріччю», — розповів Зеленський.

Також український президент зазначив, що США повинні нарощувати свою присутність в Україні.