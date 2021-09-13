Зеленський: Байден під час особистої зустрічі підтримав вступ України в НАТО
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Президент Володимир Зеленський заявив, що президент США Джо Байден під час особистої розмови підтримав вступ України в НАТО.
Про це він повідомив в ефірі телеканалу CNN.
Але Байден додав, що не все залежить від нього і його бажання.
«Він [Байден]сказав: “Я думаю, ви повинні бути там, але це не тільки моє рішення”. Я чув цю риторику від нього перед зустріччю», — розповів Зеленський.
Також український президент зазначив, що США повинні нарощувати свою присутність в Україні.
- 1 вересня в Білому домі відбулася зустріч Зеленського і Байдена. Вона тривала трохи понад дві години. За результатами зустрічі пресконференції не було, але обидві сторони опублікували спільну заяву, яка стосується реформ, оборонної допомоги, поглиблення співпраці у військовій і економічній сферах.
- Зеленський заявив, що задоволений результатом переговорів, а спільну заяву назвав «дуже потужною».
- У Кремлі заявили, що під час переговорів Зеленського і Байдена йшлося про «українсько-американську дружбу проти Росії» . Незабаром у Путіна заявили, що питання України в НАТО — пряма загроза РФ.