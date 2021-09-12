NYT: Останній ракетний удар США в Кабулі був помилковим — військові сприйняли каністри з водою за бомби

Новини

Twitter / Mete Sohtaoğlu

США 29 серпня здійснили ракетний удар у Кабулі по автомобілю, в якому нібито перебував терорист «Ісламської держави» з вибухівкою. Але журналісти з’ясували, що удар був нанесений помилково — військові сприйняли за бомби каністри з водою.

Про це йдеться в розслідуванні The New York Times.

Американці назвали цю атаку «праведним ударом» — останнім ракетним ударом на території Кабулу. Згідно з даними США, атака була здійснена на терориста, який перевозив вибухівку і планував підірвати її біля аеропорту, де під час евакуації з Афганістану було багато людей.

Але докази, які отримали журналісти, ставлять під сумнів версію американської влади про те, що в автомобілі була вибухівка і водій був пов’язаний з терористами, а після удару США пролунав другий вибух.

Як з’ясували журналісти, водія звали Земарі Ахмаді. Свого часу він допомагав американським військовим. Усі його поїздки того дня були пов’язані з перевезенням колег з роботи та на роботу. Також військові могли бачити, що Ахмаді та один з його колег загружали в автівку каністри з водою, які афганець планував привезти своїй родині.

Американські чиновники офіційно визнали, що під час удару могли загинути троє цивільних афганців, але за даними NYT унаслідок атаки загинули 10 людей, зокрема 7 дітей.

43-річний Ахмаді працював з 2006 року інженером-електриком у компанії Nutrition and Education International — некомерційній організації з Каліфорнії (США), яка допомагала з харчуванням бідним афганцям. Уранці того дня, 29 серпня, йому зателефонував шеф і попросив забрати з офісу свій ноутбук. Близько 9-ї ранку Ахмаді виїхав зі свого будинку в Кабулі на автомобілі Toyota Corolla 1996 року випуску. У будинку він жив разом із трьома братами та їхніми родинами.

Представники США заявляли, що саме тієї миті автомобіль Ахмаді потрапив у поле їхнього зору — він нібито виїхав з місця, яке було ідентифіковано як притулок терористів з «ІД». Однак незрозуміло, яке саме це було місце, оскільки по дорозі Ахмаді забрав ще двох колег.

Протягом дня американський безпілотник стежив за автомобілем Ахмаді, поки він пересувався Кабулом. Він нібито виявив низку підозрілих дій, але колеги Ахмаді, які їздили разом з ним, запевняють, що всі поїздки були «звичайним робочим днем».

У середині дня Ахмаді разом із охоронцем в офісі наповнив кілька контейнерів із водою, щоб привезти їх додому, тому що водопостачання у його районі припинилося після захоплення влади талібами. Під вечір Ахмаді знову забрав колег, відвіз їх додому, і прямував до власного будинку. Колеги чоловіка розповіли, що в їхньому автомобілі не було ніякої вибухівки, лише робочі ноутбуки та каністри з водою у багажнику.

Коли Ахмаді в’їхав на подвір’я свого будинку, американські військові ухвалили рішення нанести ракетний удар. Хоча і він перебував у густонаселеному місці, але оператор безпілотника оперативно просканував місцевість і помітив лише одного чоловіка поруч із Ахмаді, а тому вирішив, що ані жінки, ані діти, ані цивільні не постраждають.

Однак за словами родичів чоловіка, коли Ахмаді заїхав у двір, з будинку одразу вибігли його діти та діти його братів, які були раді бачити Ахмаді та сіли в машину, доки той паркувався. Брат Ахмаді також сидів із дружиною на першому поверсі. У цей момент і пролунав вибух.

Американські чиновники заявляли, що після ракетного удару пролунав і другий вибух, який підтверджує, що в автомобілі була вибухівка. Але журналісти не змогли знайти жодних доказів другого вибуху. Навколо були наслідки лише одного вибуху з відповідними слідами від однієї вибухової хвилі.

За даними родичів, унаслідок удару загинули 10 людей: сам Ахмаді та троє його дітей, двоюрідний брат чоловіка Насер, ще троє дітей іншого брата, та дві трирічні дівчинки.

Також члени родини Ахмаді заявляють, що не бачать сенсу у нього планувати атаку на аеропорт Кабулу. Адже Ахмаді тривалий час працював на американців і вже подав заявку на евакуацію до США. Його двоюрідний брат Насер також подав заявку.