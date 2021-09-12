У Каталонії на мітинги за незалежність регіону вийшли понад 100 тисяч людей
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Twitter / Duroyan Fertl
В іспанському регіоні Каталонія на мітинги за незалежність вийшли понад 100 тисяч людей.
Про це пише Reuters.
Марш за незалежність організували у Барселоні 11 вересня. Він став першим після того, як уряд Іспанії помилував дев’ять лідерів каталонських сепаратистів за проведення референдуму про незалежність.
За даними поліції, учасниками маршу стали близько 108 тисяч людей, тоді як організатори стверджують про 400 тисяч. Але все одно ця кількість менша, аніж під час протестів у 2019 році, коли на вулиці вийшли близько 600 тисяч людей.
- Останні кілька років в іспанській Каталонії зростають сепаратистські настрої — політичні рухи та партії висловлюються на користь незалежності. Акції за вихід зі складу Іспанії призводять до масових протестів, сутичок із поліцією, страйків. Мадрид відмовився від переговорів із протестувальниками і звинуватив Росію у втручанні в питання каталонської незалежності.
- У липні 2020 року стало відомо, що за кількома представниками руху Каталонії за незалежність від Іспанії шпигували спецслужби, використовуючи для цього програму, яка надавала доступ до даних на смартфоні та листування в месенджері WhatsApp.
- Референдум про незалежність Каталонії місцева влада провела 1 жовтня 2017 року. Тоді за незалежність проголосували 90,18% жителів регіону (2,04 мільйона осіб), проти висловилися 7,83% (177 тисяч). Але офіційний Мадрид результати не визнав і назвав референдум незаконним. Через це проти тодішньої влади Каталонії порушили кримінальні справи — за розтрату бюджетних коштів. Деяких членів місцевого уряду посадили за ґрати, інші втекли з країни і переховуються в інших країнах ЄС.