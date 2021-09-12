У Каталонії на мітинги за незалежність регіону вийшли понад 100 тисяч людей

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Twitter / Duroyan Fertl

В іспанському регіоні Каталонія на мітинги за незалежність вийшли понад 100 тисяч людей.

Про це пише Reuters.

Марш за незалежність організували у Барселоні 11 вересня. Він став першим після того, як уряд Іспанії помилував дев’ять лідерів каталонських сепаратистів за проведення референдуму про незалежність.

За даними поліції, учасниками маршу стали близько 108 тисяч людей, тоді як організатори стверджують про 400 тисяч. Але все одно ця кількість менша, аніж під час протестів у 2019 році, коли на вулиці вийшли близько 600 тисяч людей.