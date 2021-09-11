Глава МОЗ учетверте не зміг обрати нового очільника Національної служби здоров’я
- Автор:
- Софія Телішевська
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Міністерство охорони здоров'я України
Четвертий конкурс на очільника Національної служби здоров’я (НСЗУ) закінчився провалом — міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко не зміг обрати переможця.
Про це повідомляє LB.ua із посиланням на коментар голови МОЗ.
За словами міністра, у конкурсі мало бути більше учасників, але не всі охочі встигли скласти екзамен з володіння державною мовою і отримати необхідний для конкурсу сертифікат.
«Ми поговорили з кандидатами, які брали участь у конкурсі, і вони погодилися, що буде дійсно справедливо провести конкурс ще раз, долучивши більшу кількість учасників», — пояснив Ляшко.
Перші дві спроби обрати голову НСЗУ за каденції Максима Степанова також увінчалися провалом.
Участь у новому конкурсі взяли чинні співробітники Нацслужби здоровʼя Анна Фенчак, Тетяна Бойко, Дмитро Самофалов і Оксана Сухорукова. У фінал вийшли Бойко та Самофалов.
- Після звільнення у 2019 році Олега Петренка НСЗУ очолювали тимчасові керівники. Спершу обовʼязки глави служби поклали на Оксану Мовчан, а у серпні 2020 року — на Андрія Віленського.
- 14 липня 2021 року Кабінет міністрів призначив Дмитра Самофалова тимчасово виконувачем обовʼязків голови НСЗУ.
- Нацслужбу здоровʼя було створено наприкінці грудня 2017 року. Вона є важливим органом в імплементації положень медичної реформи. З нею повинні підписувати угоди лікарні, лікарі яких будуть отримувати компенсацію з бюджету за кожного приписаного до них пацієнта.