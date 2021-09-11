Глава МОЗ учетверте не зміг обрати нового очільника Національної служби здоров’я

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Міністерство охорони здоров'я України

Четвертий конкурс на очільника Національної служби здоров’я (НСЗУ) закінчився провалом — міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко не зміг обрати переможця.

Про це повідомляє LB.ua із посиланням на коментар голови МОЗ.

За словами міністра, у конкурсі мало бути більше учасників, але не всі охочі встигли скласти екзамен з володіння державною мовою і отримати необхідний для конкурсу сертифікат.

«Ми поговорили з кандидатами, які брали участь у конкурсі, і вони погодилися, що буде дійсно справедливо провести конкурс ще раз, долучивши більшу кількість учасників», — пояснив Ляшко.

Перші дві спроби обрати голову НСЗУ за каденції Максима Степанова також увінчалися провалом.

Участь у новому конкурсі взяли чинні співробітники Нацслужби здоровʼя Анна Фенчак, Тетяна Бойко, Дмитро Самофалов і Оксана Сухорукова. У фінал вийшли Бойко та Самофалов.