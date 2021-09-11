Reuters: У США дітей віком від 5 до 11 років почнуть вакцинувати від коронавірусу
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / Bloomberg / Contributor
Чиновники системи охорони здоровʼя США припускають, що найближчим часом в країні дозволять вакцинувати проти коронавірусу дітей віком від 5 до 11 років. Йдеться винятково про препарат від компанії Pfizer.
Про це повідомляє Reuters.
Відповідне рішення МОЗ країни може ухвалити вже у жовтні поточного року.
Наразі ж медики чекають, коли Pfizer матиме достатньо результатів клінічних випробувань, аби запросити дозвіл на екстрене використання вакцини від Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США.
Водночас Pfizer раніше заявляла, що дані про вакцинування дітей віком від 5 до 11 років будуть готові у вересні.
- Британський регулятор схвалив використання вакцини проти коронавірусу Spikevax від компанії Moderna для підлітків у віці 12—17 років.
- Moderna ще в кінці травня заявила, що її вакцина від коронавірусу безпечна і ефективна для підлітків.