Біля берегів Британії перехопили елітну яхту. На ній було дві тонни кокаїну вартістю $220 млн

Новини

Британські правоохоронці перехопили у морі біля Плімута елітну яхту під прапором Ямайки, на борту якої виявилося понад дві тонни кокаїну.

Про це повідомило Національне агентство з протидії злочинності в Лондоні.

Яхту під назвою Kahu, яка прямувала з регіону Карибських островів, зупинили за 130 кілометрів від британського порту Плімут. На її борту правоохоронці виявили психотропні речовини і конфіскували їх.

Вантаж оцінюють у близько 160 мільйонів фунтів стерлінгів, а це близько 220 мільйонів доларів.

Відтак силовики затримали шістьох осіб, пʼятеро з яких це громадяни Нікарагуа та ще один — підданий Британії. Чоловікам оголосили підозру у наркоторгівлі та помістили під варту.

У Нацагентстві припускають, що кокаїн планували збувати на території Британії.