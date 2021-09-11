Прокопали тунель іржавою ложкою. В Ізраїлі затримали двох особливо небезпечних палестинців, які втекли з вʼязниці

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Twitter / Richard Medhurst

Поліція Ізраїля затримала двох із шести палестинських вʼязнів, які шостого вересня втекли з однієї з найсуворіших в’язниць — Гільбоа.

Злочинців спіймали в місті Назарет, повідомляє Reuters.

Двох бойовиків угруповання «Ісламський джихад» затримали на горі Кедумім. Їх викрили, коли вони просили у місцевих жителів їжі.

Під час затримання бойовики не чинили опору. Через декілька годин після захоплення злочинців із сектору Гази запустили ракету в бік Ізраїлю, але її перехопив «Залізний купол».

Ще четверо втікачів досі на волі. Троє них — представники «Ісламського джихаду», один — член руху за національне визволення Палестини.

Нагадаємо, на початку осені шестеро палестинців втекли з в’язниці, проривши тунель іржавою ложкою. Найбільш небезпечним зі втікачів ізраїльтяни вважають Захарія Збейді — колишнього командира «Бригади мучеників Аль-Акса», воєнізованого крила палестинської партії ФАТХ. Його засудили за теракти й убивства ізраїльтян.