Помер український архітектор і художник Флоріан Юрʼєв

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На 92-му році життя помер український художник, архітектор і мистецтвознавець Флоріан Юрʼєв.

Про смерть архітектора повідомили у Facebook-групі дослідників його творчості.

Зазначено, що він помер рано-вранці 11 вересня. Деталі смерті і причини не повідомляються.

Юрʼєв був автором радянського герба Києва (з 1969 до 1995 року), архітектором київської «літаючої тарілки» біля станції метро «Либідська» і столичного житлового масиву в мікрорайоні «Нивки». Також він був співавтором пам'ятника репресованим художникам на території Академії образотворчого мистецтва і архітектури та наземного павільйону станції метро «Хрещатик». Крім цього, Юрʼєв був майстром скрипкових музичних інструментів — він створив низку моделей скрипок.