Помер український архітектор і художник Флоріан Юрʼєв
- Автор:
- Костя Андрейковець
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На 92-му році життя помер український художник, архітектор і мистецтвознавець Флоріан Юрʼєв.
Про смерть архітектора повідомили у Facebook-групі дослідників його творчості.
Зазначено, що він помер рано-вранці 11 вересня. Деталі смерті і причини не повідомляються.
Юрʼєв був автором радянського герба Києва (з 1969 до 1995 року), архітектором київської «літаючої тарілки» біля станції метро «Либідська» і столичного житлового масиву в мікрорайоні «Нивки». Також він був співавтором пам'ятника репресованим художникам на території Академії образотворчого мистецтва і архітектури та наземного павільйону станції метро «Хрещатик». Крім цього, Юрʼєв був майстром скрипкових музичних інструментів — він створив низку моделей скрипок.
- У жовтні 2020 року київська «літаюча тарілка» (частина будівлі Інституту науково-технічної експертизи та інформації) увійшла до реєстру памʼяток архітектури України.