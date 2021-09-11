На італійський острів Пантеллерія обрушився торнадо. Є загиблі
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Південний італійський острів Пантеллерія постраждав від потужного торнадо, який призвів до загибелі щонайменше двох людей і поранення девʼятьох.
Про це повідомляє Ansa.
Торнадо прийшов з моря на острів ввечері 10 вересня. Загинули люди в автомобілях — їх викинуло з авто. Ще девʼять осіб, з яких четверо у важкому стані, також постраждали на дорогах. Розбито мінімум 10 автомобілів.
Попутно торнадо знищив кілька будівель, зірвав десятки дахів, а також поламав дерева і стовпи.
У звʼязку із загибеллю людей на острові оголосили жалобу.
- Раніше торнадо пройшов по південному сходу Чехії. Стихія пошкодила понад 1 300 будинків і майже знищила село Грушки. Загинули 13 людей, сотні постраждали.
- В кінці травня торнадо пройшов у одному з сіл Херсонської області, пошкодивши кілька будинків.