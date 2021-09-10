Фонд держмайна продає завод із виробництва діамантів

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Фонд державного майна України

Фонд державного майна виставив на приватизацію завод «Кристал» у Вінницькій області, який переробляє алмази в діаманти.

Про це пише ФДМУ у своєму Facebook.

«Вже на початку наступного місяця має відбутися онлайн-аукціон з приватизації 100% пакету акцій Вінницького заводу «Кристал» — унікального підприємства з переробки алмазів у діаманти. Це, фактично, діючий ювелірний бізнес повного циклу, зокрема тут здійснюють обробку дорогоцінного каміння і виготовляють ювелірні прикраси», — йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що на підприємстві працюють 56 працівників, які виготовляють близько п’яти тисяч ювелірних виробів. Стартова ціна заводу — 89 млн гривень.