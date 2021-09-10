Фонд держмайна продає завод із виробництва діамантів
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Фонд державного майна України
Фонд державного майна виставив на приватизацію завод «Кристал» у Вінницькій області, який переробляє алмази в діаманти.
Про це пише ФДМУ у своєму Facebook.
«Вже на початку наступного місяця має відбутися онлайн-аукціон з приватизації 100% пакету акцій Вінницького заводу «Кристал» — унікального підприємства з переробки алмазів у діаманти. Це, фактично, діючий ювелірний бізнес повного циклу, зокрема тут здійснюють обробку дорогоцінного каміння і виготовляють ювелірні прикраси», — йдеться у повідомленні.
Там зазначили, що на підприємстві працюють 56 працівників, які виготовляють близько п’яти тисяч ювелірних виробів. Стартова ціна заводу — 89 млн гривень.
- У грудні уряд затвердив перелік держпідприємств, які підлягають приватизації. У 2021 році уряд планує продати Одеський припортовий завод, завод «Більшовик», Об’єднану гірничо-хімічну компанію, «Президент-готель» у Києві, а також «Центренерго». До продажу готують також кілька обленерго та теплоелектроцентралей.