«Епоха маркетингового кошмару закінчилася». Рада заборонила сексизм та дискримінацію у рекламі

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Yevheniya Kravchuk / Facebook

Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт, який запроваджує відповідальність за дискримінацію жінок і чоловіків у рекламі. Закон набуде чинності через три місяці після його опублікування.

За ухвалення відповідного законопроєкту в цілому проголосували 307 депутатів. Результати голосування оприлюдненні на сайті Ради.

Так, закон визначає трактування двох понять: що таке дискримінаційна реклама і дискримінаційна реклама за ознакою статі.

Відтак у рекламі заборонять показувати:

будь-яку перевагу однієї статі над іншою;

стереотипні ролі чоловіка й жінки;

насильство за ознакою статі;

тіло людини винятково як сексуальний обʼєкт;

контент з натяками (слова, звуки, зображення) на секс, якщо він не стосується рекламованого продукту.

Якщо ж рекламодавець порушить ці норми, то на нього очікує штраф 60 тисяч гривень. У разі повторного порушення ця сума не збільшується.

Якщо рекламодавець неправильно вказав вартість реклами, то його можуть оштрафувати до 1 700 грн. Публічне спростування дискримінаційної реклами може відбуватися добровільно або за рішенням суду.

У разі неможливості встановлення вартості реклами, виготовленої і (або) розповсюдженої з порушенням вимог цього закону, на рекламодавців накладається штраф у розмірі 10,2 тисячі гривень.

Заступниця голови депутатської фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук привітала ухвалення цього закону та зазначила, що «нарешті епоха маркетингового кошмару закінчилася».

«Більше жодних оголених тіл, вульгарних лозунгів та інших проявів сексизму у рекламі. Мета нового закону — змінити культуру нашої реклами», — зазначила нардеп.