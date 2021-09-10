Головнокомандувач ЗСУ Залужний назвав чисельність російських військ на кордоні та на Донбасі
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що Росія активно проводить бойову підготовку поблизу українського кордону, чим намагається зруйнувати систему міжнародної та європейської безпеки.
Про це повідомляє «Новинарня».
Також він назвав чисельність військ РФ навколо України, у Криму і на Донбасі — поблизу кордону й у Криму розгорнуто 46 батальйонних тактичних груп (з бронетехнікою й артилерією), 12 тактичних груп (сухопутних), дві ракетні бригади, чотири загони спецпризначення, а також група катерів і група вертольотів.
Загальна чисельність російського угруповання на підконтрольних бойовикам «ДНР» і «ЛНР» територіях становить понад 37 тисяч осіб.
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