У США помер зірка «Поліцейської академії» Метрано, який зіграв роль капітана поліції Маузера

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У США у штаті Флорида природною смертю помер Арт Метрано — стендап-комік, найбільш відомий за роллю капітана поліції Ерні Маузера у двох фільмах «Поліцейська академія». Йому було 84 роки.

Про це повідомив його син Гаррі Метрано і опублікував пост в Instagram.

«Я втратив кращого друга, наставника, батька. Він був і завжди буде найкрутішою людиною, яку я знаю. Я ніколи не зустрічав людини, яка подолала більше негараздів, ніж він. Він стільки воював і вигравав за ці роки, що я завжди вважав його незламним, але правда в тому, що ми не живемо вічно на землі, але дух людини може вічно жити всередині вас», — написав Гаррі Метрано.

Акторська карʼєра Арта Метрано тривала майже три десятиліття після того, як він вперше зіграв роль у трилері 1961 року «Ракетна атака на США». Однак його великий прорив стався в 1970 році, коли він виступив як стендапер на «Вечірньому шоу з участю Джонні Карсона». Ще відомішим він став після ролі у фільмі 1985 року «Поліцейська академія 2: Їх перше призначення» у ролі боса поліції Ерні Маузера. Рік по тому він повторив цю роль у «Поліцейській академії 3: знову на тренуванні».

У 1989 році Метрано впав зі сходів під час робіт на даху свого будинку в Лос-Анджелесі, пошкодивши хребет і шию, після чого став частково паралізованим, але все одно продовжував брати участь у багатьох проєктах. Пізніше він перетворив цей життєвий досвід в сценічне шоу під назвою «Випадкова комедія Метрано», яке він виконував в інвалідному кріслі і на милицях. З часом його стан покращився.