Держприкордонслужба посилила охорону кордону з Білоруссю
- Автор:
- Олег Панфілович
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Державна прикордонна служба України
Державна прикордонна служба посилила охорону державного кордону з Білоруссю.
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
«Прикордонне відомство забезпечує посилену охорону державного рубежу. Для цього залучено всі необхідні ресурси, в тому числі спеціальні підрозділи», — йдеться у повідомленні.
Там пояснили, що державний кордон цілодобово патрулюють наряди зі службовими собаками, прикордонна авіація, ведеться моніторинг з постів спостереження, а на водних ділянках кордону застосовуються катери Держприкордонслужби.
«Водночас прикордонники опрацьовують всю інформацію, яка може впливати на стан охорони державного кордону, та ефективно взаємодіють з підрозділами ЗСУ та іншими структурами», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що заходи проводяться для запобігання «можливим правопорушенням, недопущення провокацій, нестандартних ситуацій та можливого незаконного перетину кордону групами осіб».
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