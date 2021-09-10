«На своєму місці». Шмигаль спростував чутки про відставку міністра оборони Тарана

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Ковальчук Віктор / УНІАН

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль спростував інформацію про можливу відставку міністра оборони Андрія Тарана.

Про це Шмигаль заявив під час години питань до уряду, повідомляє «Українська правда».

За даними видання, Тарана можуть звільнити восени. «Стосовно пана міністра оборони, він, звісно ж, на своєму місці. Абсолютно професійна людина, професійний військовий, який користується повагою армії і пройшов відповідний шлях до цієї позиції», — сказав він.

Так Шмигаль відповів на питання про політичну оцінку обшуків ДБР, проведених у квітні щодо схем із закупівлями харчування для військових. Прем’єр додав, що свою відповідь мають надати правоохоронні органи та судова система.