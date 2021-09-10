Мінʼюст США подав позов проти Техасу через закон, який забороняє аборти після шостого тижня

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Міністерство юстиції США подало цивільний позов, де оскаржує суперечливий закон Техасу про заборону на аборти після шостого тижня вагітності. Документ неофіційно називають «Законом про серцебиття» і вважають одним із найсуворіших у США.

Про позов йдеться у повідомленні Міністерства, а деталі пише BBC.

«Цей закон явно суперечить Конституції», — заявив генеральний прокурор Меррік Гарланд на брифінгу і додав, що відомство домагатиметься того, щоб суд заборонив виконання закону.

На брифінгу Гарланд сказав, що великий ризик полягає в тому, що інші штати можуть наслідувати приклад Техасу, попередивши, що його департамент потім подасть і проти них аналогічні позови. Так, наприклад, у Флориді лідер сенату штату Вілтон Сімпсон заявив журналістам, що заборона «надихнула» місцевих політиків, які вже працюють над аналогічним законопроєктом. Губернатор Південної Дакоти Крісті Ноем сказала, що дала вказівку «захиснику ненароджених дітей» у своєму офісі переконатися, що в штаті зареєстровані закони проти абортів.

Цей закон коментував і президент Байден: назвав його «безпрецедентним посяганням» на права жінок і пообіцяв загальнодержавну відповідь. До цього Міністерство юстиції заявляло, що буде захищати техаські клініки, які роблять аборти.

Техаський закон ухвалили у травні 2021 року, а у серпні Верховний суд його підтвердив. Він забороняє аборти після шостого тижня вагітності. Головний аргумент його авторів — після цього терміну у плода начебто починає битись серце. Однак Американський коледж акушерів-гінекологів заявив, що термін «серцебиття» вводить в оману, і що на шостому тижні вагітності проявляється «частина тканини плода, яка стане серцем у міру розвитку ембріона».

Закон дає будь-якій людині право подати в суд на будь-кого, хто «допомагає і підбурює» до аборту, а також вимагати відшкодування збитків на суму до $10 тисяч. Виняток є в разі невідкладної медичної допомоги, що вимагає письмового підтвердження від лікаря, але не у випадку вагітності в результаті зґвалтування або інцесту.