Росія та Білорусь підпишуть союзні програми 4 листопада — у День народної єдності в РФ
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Пресслужба Кремля
Вища держрада Союзної держави, на якій планується затвердити союзні програми Росії та Білорусі, відбудеться 4 листопада. Про це повідомив Олександр Лукашенко на зустрічі з главою Слідчого комітету РФ Олександром Бастрикіним у пʼятницю, 10 вересня.
«Десь, по-моєму, 4 листопада, у День народної єдності в Росії, ми проведемо цей захід — Вища державна рада», — сказав Олександр Лукашенко.
На засіданні мають затвердити розроблені програми Союзної держави. Напередодні їх узгодили на переговорах 9 вересня, а до цієї дати їх дошліфують і ухвалять уряди обох країн.
Нагадаємо, що Лукашенко та Путін 9 вересня погодили 28 різних програм з інтеграції обох держав. Росія та Білорусь об’єднають свої ринки газу, нафти та нафтопродуктів. Договір про це планують підписати 1 грудня 2023 року. Будуть також створені єдині макроекономічна політика, платіжна система та грошово-кредитна політика.
Також Путін анонсував створення єдиного платіжного простору в Росії та Білорусі. Що стосується спільної валюти, то тут Росія та Білорусь поки не дійшли спільної думки.
- Договір між Білоруссю та Росією про створення Союзної держави був підписаний 8 грудня 1999 року: за ним країни мають обʼєднати валюту, армію, митну й податкову системи. Після масових протестів у 2020 році у Білорусі, які Лукашенко придушив силою, він розірвав майже всі зв’язки із Заходом та почав домовлятися з Росією. Та сфокусувала роботу на виконанні «дорожніх карт» з інтеграції обох країн.