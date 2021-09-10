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У Гарварді вручили Шнобелівську премію. Її отримали за аналіз повітря в кінотеатрах і вивчення «мови» котів

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Benjamin Rascoe / Unsplash

У Гарвардському університеті у США відбулась онлайн-церемонія вручення Шнобелівської премії — це пародія на Нобелівську премію, яку вручають за досягнення, що «спочатку викликають сміх, а потім роздуми».

Перелік номінантів опублікували на сайті премії.

Переможці отримали трофей, який вони повинні були зібрати самі з роздруківки PDF, і грошовий приз у вигляді підробленої банкноти в 10 трильйонів зімбабвійських доларів.

Щодо експерименту з носорогами, то науковці підвішували до вертольоту 12 тварин догори ногами, щоб подивитися, як це на них впливає. Так зазвичай роблять у південноафриканських країнах для переміщення носорогів (перед цим їх транквілізують). Однак до цього ніхто не перевіряв, як це впливає на їхнє серце та легені. Виявляється, тварини впоралися дуже добре. Фактично, були докази того, що носороги краще почуваються в цьому положенні, ніж просто лежачи на грудях або на боці.

Шнобелівська (або Ігнобельська) премія — пародія на престижну міжнародну Нобелівську премію. Назва премії походить від англійського слова ignoble, тобто негідний. Українською мовою її також іноді називають «Антинобелівська премія» або «Шнобелівська премія». Її вручають за досягнення, які «спочатку викликають сміх, а потім роздуми». Премію заснував Марк Абрагамс і гумористичний журнал Annals of Improbable Research («Аннали неймовірних досліджень»). З 1999 року Шнобелівська премія вручається в 10 галузях, частина номінацій збігається з нобелівськими, а решту засновують щороку окремо.