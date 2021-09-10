У Гарварді вручили Шнобелівську премію. Її отримали за аналіз повітря в кінотеатрах і вивчення «мови» котів

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Benjamin Rascoe / Unsplash

У Гарвардському університеті у США відбулась онлайн-церемонія вручення Шнобелівської премії — це пародія на Нобелівську премію, яку вручають за досягнення, що «спочатку викликають сміх, а потім роздуми».

Перелік номінантів опублікували на сайті премії.

Переможці отримали трофей, який вони повинні були зібрати самі з роздруківки PDF, і грошовий приз у вигляді підробленої банкноти в 10 трильйонів зімбабвійських доларів.

Премія з біології : за аналіз «мови» кішок, зокрема, як саме змінюються їхнє нявкання, пирхання, муркотіння у відповідь на зміни в інтонації мови людей;

: за аналіз «мови» кішок, зокрема, як саме змінюються їхнє нявкання, пирхання, муркотіння у відповідь на зміни в інтонації мови людей; Премія за екологію : за використання генетичного аналізу для виявлення різних видів бактерій, які мешкають у пачках викинутої жувальної гумки, що застрягла на тротуарах в різних країнах.

: за використання генетичного аналізу для виявлення різних видів бактерій, які мешкають у пачках викинутої жувальної гумки, що застрягла на тротуарах в різних країнах. Приз із хімії : за хімічний аналіз повітря в кінотеатрах, щоб перевірити, чи залежить його склад від кількості насильства, випадків вживання наркотиків, ненормативної лексики та сексуальних сцен у фільмах, які там показують.

: за хімічний аналіз повітря в кінотеатрах, щоб перевірити, чи залежить його склад від кількості насильства, випадків вживання наркотиків, ненормативної лексики та сексуальних сцен у фільмах, які там показують. Премія в галузі економіки : за відкриття того, що ожиріння політиків країни може бути хорошим індикатором корупції в ній.

: за відкриття того, що ожиріння політиків країни може бути хорошим індикатором корупції в ній. Премія в галузі медицини : за демонстрацію того, що сексуальний оргазм може бути настільки ж ефективним для поліпшення носового дихання, як і протинабрякові ліки.

: за демонстрацію того, що сексуальний оргазм може бути настільки ж ефективним для поліпшення носового дихання, як і протинабрякові ліки. Приз миру : за перевірку гіпотези про те, що люди почали носити бороди, щоб захистити себе від ударів по обличчю.

: за перевірку гіпотези про те, що люди почали носити бороди, щоб захистити себе від ударів по обличчю. Приз за фізику : за проведення експериментів з метою зʼясувати, чому пішоходи не стикаються постійно з іншими пішоходами.

: за проведення експериментів з метою зʼясувати, чому пішоходи не стикаються постійно з іншими пішоходами. Приз у галузі кінетики : за проведення експериментів з метою зʼясувати, чому пішоходи іноді стикаються з іншими пішоходами.

: за проведення експериментів з метою зʼясувати, чому пішоходи іноді стикаються з іншими пішоходами. Премія з ентомології : дослідження «Новий метод боротьби з тарганами на підводних човнах».

: дослідження «Новий метод боротьби з тарганами на підводних човнах». Приз за транспортування: за експериментальне визначення, чи безпечніше перевозити носорога догори ногами.

Щодо експерименту з носорогами, то науковці підвішували до вертольоту 12 тварин догори ногами, щоб подивитися, як це на них впливає. Так зазвичай роблять у південноафриканських країнах для переміщення носорогів (перед цим їх транквілізують). Однак до цього ніхто не перевіряв, як це впливає на їхнє серце та легені. Виявляється, тварини впоралися дуже добре. Фактично, були докази того, що носороги краще почуваються в цьому положенні, ніж просто лежачи на грудях або на боці.

Шнобелівська (або Ігнобельська) премія — пародія на престижну міжнародну Нобелівську премію. Назва премії походить від англійського слова ignoble, тобто негідний. Українською мовою її також іноді називають «Антинобелівська премія» або «Шнобелівська премія». Її вручають за досягнення, які «спочатку викликають сміх, а потім роздуми». Премію заснував Марк Абрагамс і гумористичний журнал Annals of Improbable Research («Аннали неймовірних досліджень»). З 1999 року Шнобелівська премія вручається в 10 галузях, частина номінацій збігається з нобелівськими, а решту засновують щороку окремо.