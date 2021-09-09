У Молдові повертають надзвичайний стан в охороні здоров’я та посилюють карантин
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Flickr / Konstantin T
У Молдові знову повернули режим надзвичайного стану у галузі охорони здоров’я. Також там посилили карантинні обмеження.
Про це заявила міністерка охорони здоров’я Алла Немеренко, пише Point.md.
Таке рішення ухвалили через зростання кількості нових хворих. У деяких регіонах спостерігається різке підвищення захворюваності. Режим НС діятиме з 11 вересня до 31 жовтня.
Також будуть посилені карантинні обмеження. Для людей, старших за 18 років, участь у будь-яких заходах на відкритому повітрі або в приміщенні буде дозволена лише за наявності сертифікату про вакцинацію або негативного тесту на коронавірус. Будуть дозволені і довідки про наявність антитіл.
- У Молдові з понеділка, 16 серпня, почали діяти нові правила вʼїзду в країну через поширення коронавірусу. Відтепер на кордоні потрібно предʼявити або сертифікат про повний курс вакцинації, або негативний ПЛР-тест на коронавірус, або довідку про те, що прибулий перехворів на коронавірус протягом останніх шести місяців.