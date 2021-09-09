У Молдові повертають надзвичайний стан в охороні здоров’я та посилюють карантин

Новини

Flickr / Konstantin T

У Молдові знову повернули режим надзвичайного стану у галузі охорони здоров’я. Також там посилили карантинні обмеження.

Про це заявила міністерка охорони здоров’я Алла Немеренко, пише Point.md.

Таке рішення ухвалили через зростання кількості нових хворих. У деяких регіонах спостерігається різке підвищення захворюваності. Режим НС діятиме з 11 вересня до 31 жовтня.

Також будуть посилені карантинні обмеження. Для людей, старших за 18 років, участь у будь-яких заходах на відкритому повітрі або в приміщенні буде дозволена лише за наявності сертифікату про вакцинацію або негативного тесту на коронавірус. Будуть дозволені і довідки про наявність антитіл.