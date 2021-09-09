Суд обрав запобіжний захід спійманому на хабарі очільнику Льотної академії НАУ
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Суд у Кропивницькому обрав запобіжний захід очільнику Льотної академії НАУ Олександру Чумаку, якого спіймали на хабарі.
Про це пише у своєму Facebook управління СБУ в Кіровоградській області.
Зазначається, що Ленінський суд Кропивницького арештував Чумака на два місяці. Однак як альтернативу визначив заставу у розмірі 568 тисяч гривень.
«Це відбулося з другої спроби, після повторного повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України за фактом вимагання та одержання хабаря у розмірі 20 тисяч доларів США за укладання договорів з місцевим підприємцем», — повідомили у СБУ.
- 3 вересня Служба безпеки спіймала на хабарі у $20 тисяч начальника Льотної академії Національного авіаційного університету Олександра Чумака.
- 8 вересня йому оголосили нову підозру. За версією слідства, Чумак має потужні корупційні зв’язки в регіоні, що дозволило йому «почуватися впевнено», навіть попри оголошення підозри з боку СБУ.