Суд обрав запобіжний захід спійманому на хабарі очільнику Льотної академії НАУ

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Суд у Кропивницькому обрав запобіжний захід очільнику Льотної академії НАУ Олександру Чумаку, якого спіймали на хабарі.

Про це пише у своєму Facebook управління СБУ в Кіровоградській області.

Зазначається, що Ленінський суд Кропивницького арештував Чумака на два місяці. Однак як альтернативу визначив заставу у розмірі 568 тисяч гривень.

«Це відбулося з другої спроби, після повторного повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України за фактом вимагання та одержання хабаря у розмірі 20 тисяч доларів США за укладання договорів з місцевим підприємцем», — повідомили у СБУ.