В Одеській області затримали члена «Ісламської держави»
- Автор:
- Олег Панфілович
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Прес-служба СБУ
Служба безпеки України затримала в Одеській області члена терористичної організації «Ісламська держава».
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Чоловік є вихідцем з Центральної Азії та перебував у розшуку за лінією Інтерполу за вчинення злочинів, пов’язаних із фінансуванням терористичної діяльності. За даними СБУ, у 2014—2016 роках зловмисник перебував на території Туреччини, де його завербували до «Ісламської держави».
Переховуючись від правоохоронців, іноземець прибув до України і перебував тут із порушенням вимог міграційного законодавства. До іноземця застосували екстрадиційний арешт.
- У серпні Служба безпеки України затримала в Києві представницю терористичної організації «Ісламська держава».
- У лютому Служба безпеки України викрила в Київській області осередок терористів з «Ісламської держави». Бійці СБУ затримали кількох бойовиків, зокрема лідера осередку, який перебував у розшуку.
- На початку липня 2020 року суд України засудив до 10 років двох іноземців, які переправляли найманців «Ісламської держави» до Іраку та Сирії.
- До цього Україна екстрадувала в Грузію одного з ключових лідерів угруповання «Ісламська держава» Цезаря Тохосашвілі, він же Аль-Бара Шишані, якого затримали в Києві в листопаді 2019 року.