В Одеській області затримали члена «Ісламської держави»

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Прес-служба СБУ

Служба безпеки України затримала в Одеській області члена терористичної організації «Ісламська держава».

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Чоловік є вихідцем з Центральної Азії та перебував у розшуку за лінією Інтерполу за вчинення злочинів, пов’язаних із фінансуванням терористичної діяльності. За даними СБУ, у 2014—2016 роках зловмисник перебував на території Туреччини, де його завербували до «Ісламської держави».

Переховуючись від правоохоронців, іноземець прибув до України і перебував тут із порушенням вимог міграційного законодавства. До іноземця застосували екстрадиційний арешт.