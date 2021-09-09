В Одесской области задержали члена «Исламского государства»

Служба безопасности Украины задержала в Одесской области члена террористической организации «Исламское государство».

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Мужчина является выходцем из Центральной Азии, он находился в розыске по линии Интерпола за совершение преступлений, связанных с финансированием террористической деятельности. По данным СБУ, в 2014—2016 годах злоумышленник находился на территории Турции, где его завербовали в «Исламское государство».

Скрываясь от правоохранителей, иностранец прибыл в Украину и находился здесь с нарушением миграционного законодательства. К иностранцу применили экстрадиционный арест.