Прокуратура Туреччини встановила, що 25-річна українка вчинила самогубство. Вона імітувала сцену із фільму

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Facebook / Кристина Новицкая

У Туреччині генеральна прокуратура міста Бодрум заявила, що 25-річна українка Христина Новицька, яку 2 січня 2021 року знайшли мертвою у кайданках і з поліетиленовим пакетом на голові, вчинила самогубство. Вона імітувала сцену з фільму 2003 року «Життя Девіда Гейла» з Кевіном Спейсі у головній ролі.

Про це повідомляє турецька служба CNN.

Перша версія, що її міг убити бойфренд не підтвердилася, і слідство почало вивчати другу — про самогубство. У постанові прокуратури зазначалося, що Новицька одягнула мішок на голову і скувала руки ззаду наручниками. Також у вітальні у розібраному стані знайшли трубу — можливо, вона розглядала інші способи самогубства. Прокуратура вказує, що двері будинку були замкнені зсередини, вікна закриті залізними ґратами, двері з вікнами на кухні також були замкнені зсередини.

Поліція не знайшла доказів, що її хтось вбив або підбурював чи допомагав у самогубстві.

Жила українка в елітному котеджному селищі на південному узбережжі Бодрума. Пропала вона 30 грудня 2020 року — сусіди перестали її бачити. Тоді вони зателефонували її мамі, яка своєю чергою зателефонувала домовласникові. Той увійшов у будинок за допомогою слюсаря, виявив дівчину на стільці зі скутими за спиною руками і сумкою на голові. Він викликав поліцію та медиків, які констатували смерть Новицької.