Сан-Франциско, Амстердам і Манчестер. Журнал TimeOut опублікував рейтинг кращих міст світу

Новини

Британський журнал TimeOut опублікував новий рейтинг найкращих 37 міст світу.

В організованому TimeOut опитуванні взяли участь близько 27 тисяч осіб з усього світу. Міста оцінювалися за десятками критеріїв, основні з яких — динамічність розвитку міста, прогресивність, культурні памʼятки, нічне життя, ресторани, привітність і доброзичливість, екологічні ініціативи, тощо.

Перше місце в рейтингу зайняв Сан-Франциско. Високу оцінку місто отримало за найвищий в США показник вакцинації від коронавірусу, відповідальність і турботу городян один про одного, за культурне життя і рівність.

Друге місце і трете у Амстердама (Нідерланди) і Манчестера (Англія).

Далі йдуть Копенгаген (Данія), Нью-Йорк (США), Монреаль (Канада), Прага (Чехія), Тель-Авів (Ізраїль), Порту (Португалія) і Токіо (Японія).

На останніх трьох місцях — Буенос-Айрес (Аргентина), Стамбул (Туреччина) і Бангкок (Таїланд).

Українських міст в рейтингу немає.

Читайте також: Ашгабат посів перше місце в списку найдорожчих для експатів міст