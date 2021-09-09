Теракти в Парижі 2015 року: головний підозрюваний в суді назвав себе солдатом «Ісламської держави»
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Головний підозрюваний в терактах у Парижі 2015 року 31-річний Салах Абдеслам у перший день судового процесу назвав себе солдатом «Ісламської держави» та накричав на суддю.
Про це пише Reuters.
Абдеслам зʼявився на засідання в чорній масці, а коли йому дали слово, він зняв маску і сказав суду: «Я кинув свою роботу, щоб стати солдатом «Ісламської держави».
У відповідь на прохання судді назвати своє імʼя Абдеслам виголосив ісламську присягу шахаду: «Я хочу засвідчити, що немає іншого Бога, крім Аллаха, і що Мухаммед є його пророком». Після цього він дві хвилини кричав на суддю, заявляючи, що з підсудними поводилися «як з собаками».
З місць, де сидять потерпілі та родичі убитих, Абдесламу крикнули: «Виродок, 130 людей загинули».
Решта 19 підсудних, яких звинувачують у допомозі терористам, або мовчали на суді, або відповідали коротко.
- Пізно ввечері в пʼятницю 13 листопада 2015 року в Парижі група терористів з 9 осіб одночасно провела кілька атак — вони влаштували вибухи біля стадіону «Стад де Франс», а також розстріляли людей у кількох кафе і в концертному залі «Батаклан». Частина з джихадистів були смертниками. Відповідальність за теракти взяла на себе «Ісламська держава». З групи залишився живий лише Салах Абдеслам — він вважається одним з організаторів терактів у Парижі, в яких загинули 130 людей і понад 400 отримали поранення.
- 8 вересня 2021 року в Парижі почався судовий процес над 20 підозрюваними у причетності до теракту джихадистів. Шістьох судять заочно — імовірно, вони вбиті в боях в Іраку і Сирії. Потерпілу сторону представляють 1 800 людей (позивачів) і понад 300 адвокатів. Очікується, що судді оголосять вирок 24 або 25 травня 2022 року.