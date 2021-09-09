На Донбасі бойовики важко поранили українського військового — він у лікарні

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Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

У зоні бойових дій на Донбасі вранці 9 вересня бойовики порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції українських захисників. Важке поранення отримав військовий ЗСУ.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

Бойовики обстріляли позиції ЗСУ у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», що на Донеччині. Унаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення.

Бійцю оперативно надали першу медичну допомогу, його перевезли до лікарні. Стан здоров’я пораненого оцінюють як тяжкий.

За добу 8 вересня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала понад 1 500 порушень режиму припинення вогню. Спостерігачі припускають, що це повʼязано з навчаннями, які влаштували бойовики. Там чули 1 000 пострілів і серій з великокаліберних кулеметів.

В організації уточнюють, що на цій ділянці заборонено проводити навчання відповідно до рішення Тристоронньої контактної групи.