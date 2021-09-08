«Комплекс провокацій». Розвідка Міноборони відкинула звинувачення Росії в організації диверсії на газопроводі у Криму

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Sergei Malgavko \ TASS via Getty Images

Головне управління розвідки Міністерства оборони України відкидає звинувачення з боку Росії у причетності до нібито диверсії на газогоні в окупованому Криму.

Про це в коментарі «Радіо Свобода» заявив прессекретар ГУР Микола Красний.

«Стосовно заяв російської сторони щодо затримання у Криму людей та звинувачення їх і Головного управління розвідки нібито у причетності до здійснення диверсії, можу заявити, що ці повідомлення не відповідають дійсності», — сказав Красний.

За його словами, воєнна розвідка України вважає, що це комплекс провокацій. «Вони мають на меті обґрунтувати проведення репресивних заходів проти кримських татар. По-друге, ми не виключаємо активізацію таких репресивних заходів і пошук приводів для їх проведення», — додав прессекретар ГУР.