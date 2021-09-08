У МОЗ спростували інформацію від КМДА — у Києві вакцинували не 50% жителів, а лише 26%
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Sean Gallup / Staff
У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що в Києві принаймні однією дозою вакцинували трохи понад 26% жителів. Раніше в КМДА відзвітували, що половина жителів міста отримали хоча б одну дозу.
Про це йдеться в даних МОЗ, пише Інтерфакс.
Згідно з даними Міністерства охорони здоров’я, у Києві дві дози вакцини отримали 687 тисяч людей, що становить лише 23,27% населення міста. Водночас хоча б одну дозу вкололи 779 тисячам людей.
Таким чином, наразі 92 тисячі киян отримали одну дозу вакцини від коронавірусу і чекають на другу. Загалом у столиці зробили вже 1,46 мільйона щеплень.
- Раніше директор департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург заявила, що щеплення від COVID-19 вже зробили 50% киян, при цьому завершили імунізацію 46% від загальної кількості вакцинованих.