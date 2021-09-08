У Туреччині виявили перші два випадки захворювання на новий COVID-штам «Мю»

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Plastifikator x «Бабель»

У Туреччині підтвердили два випадки зараження новим штамом коронавірусу «Мю», який вперше виявили в Колумбії на початку цього року.

Про це повідомив міністр охорони здоровʼя Туреччини Фахретін Коджа, передає Укрінформ.

Цей штам внесений до переліку Всесвітньої організації охорони здоровʼя як один з пʼяти варіантів, що представляють інтерес і перебувають під спеціальним наглядом. Поки його вважають потенційно менш небезпечним, ніж штами «Дельта» або «Альфа», але вчені ще досліджують ступінь його небезпеки і стійкості до вакцин.

Коджа заявив, що країна не буде вводити додаткові обмеження через «Мю», оскільки виявлено тільки два випадки. Понад 90% інфікування в Туреччині — це штам «Дельта» і його форма «Дельта+».

При цьому у країні з 6 вересня відвідувати публічні місця та користуватися громадським транспортом можна лише вакцинованим, тим, хто має результати ПЛР-тесту або перехворів (при наявності довідки).