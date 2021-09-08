Кабмін підготував санкції проти осіб, повʼязаних із будівництвом і експлуатацією Керченського моста
- Автор:
- Олег Панфілович
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Alexei Pavlishak \ TASS via Getty Images
Кабінет міністрів схвалив і вніс на розгляд Ради національної безпеки й оборони пакет санкцій проти 24 юридичних та 6 фізичних осіб, які причетні до незаконного спорудження і експлуатації Керченського мосту.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Обмеження передбачають блокування можливості користуватися майном на території України, заборону на проведення експортно-імпортних операцій, заборону на виведення капіталів за межі України, зупинку виконання економічних і фінансових зобов’язань та ліцензованої діяльності на території України.
Фізичним особам заборонятиметься в’їзд на територію України. Також зазначеним фізособам і повʼязаним з ними особам чи компаніям буде заборонено брати участь у приватизації та оренді державного майна. Санкції пропонується запровадити строком на 5 років.
Після запровадження обмежень Міністерство закордонних справ має проінформувати про це рішення компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, Канади та інших держав і запропонувати їм ухвалити аналогічне рішення.
- 15 травня 2018 року президент Росії Володимир Путін відкрив автодорожню частину Керченського мосту. ЄС вважає, що цим Росія ще раз порушила суверенітет і територіальну цілісність України.
- На початку серпня 2018 року Велика Британія ввела санкції проти шести російських компаній, які будували Керченський міст в анексований РФ Крим.
- У серпні 2018 року Кабінет міністрів затвердив додатковий список із 19 російських компаній та 22 фізичних осіб, до яких застосовані санкції за незаконне будівництво Керченського мосту.