Рада підтримала законопроєкт про реформування бібліотек. Буде «адекватна» термінологія та сучасний функціонал

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт № 5202 про бібліотеки і бібліотечну справу. Його мета — реформувати бібліотечну справу із врахуванням кращого світового досвіду, а також підвищення якості послуг, які надають у бібліотеках.

Відповідне рішення народні депутати ухвалили на засіданні у середу, 8 вересня, а деталі повідомляє міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

За законопроєкт проголосували 328 депутатів. Ткаченко розповів, що він передбачає:

Бібліотечну мережу європейського зразку. Сучасна класифікація бібліотек, що враховує всі можливі варіанти заснування та призначення бібліотек.

Запровадження «адекватної» сучасної термінології.

Сучасний функціонал бібліотек різного рівня.

Захист від «хаотичного закриття» публічних бібліотек.

Державний облік рідкісних і цінних видань.

Розвиток Національної електронної бібліотеки як єдиного інформаційного ресурсу з документами, що становлять культурне надбання українського народу. У відкритому доступі для всіх.

Розробка мотивації для фахівців у бібліотечній галузі: грошові стимули на соціальні гарантії.

Глава Мінкультури розповів, що чинний закон функціонує ще з 2000-х і потребує значного доопрацювання. А новий законопроєкт дозволить значною мірою реалізувати Стратегію з розвитку читання та покращити бібліотечні послуги.