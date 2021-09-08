У британському Брістолі 70 жінок «вийшли заміж» за дерева, щоб врятувати від вирубки парк

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У британському місті Бристоль на острові Спайк група з 70 жінок «вийшла заміж» за дерева, щоб захистити парк від вирубки і зашкодити забудовнику.

Про це пише Daily Mail.

Церемонія пройшла в парку трейлерів з оркестром і всією весільною атрибутикою. Жінки були в сукнях різних народів світу і тримали в руках малюнки своїх «наречених».

Активісток на подібний крок надихнув рух мешканок індійського села Мандал зі штату Уттар Прадеш, які в 1974 році врятували дерева, обнявши кожне з них перед початком вирубки. Вони клялися померти за дерева, чим зупинили вирубку.

Законно шлюби не були оформлені, і організатори торжества заявили, що це більшою мірою заклик до влади. Міська влада поки не відреагували на весілля, але і не затвердила остаточно заявку від забудовників на будівництво 166 будинків на території майданчика для трейлерів Baltic Wharf, де ростуть дерева.