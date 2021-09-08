Науковці за допомогою взуття встановили, якого зросту був італійський художник Мікеланджело
- Автор:
- Софія Телішевська
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Науковці з’ясували, який насправді був ріст у відомого італійського митця Мікеланджело Буонарроті. Як виявилось, художник, який творив в епоху Відродження, насправді був зовсім невисокого росту — 160 сантиметрів.
Про це повідомляє Live Science.
У будинку Мікеланджело знайшли пару шкіряних туфель, які, імовірно, належали йому.
Дослідник FAPAB палеопатології Франческо Галассі і судова антропологиня Єлена Варотто детально проаналізували знайдене взуття і виявили, що зріст Мікеланджело не перевищував 1,6 метра.
Вчені кажуть, що за сьогоднішніми мірками такий ріст є дещо замалим, але в той час, коли жив Мікеланджело, це було звично.
Хоча всі знайдені туфлі носила одна й та ж людина, існує припущення, що взуття може належати й іншому чоловіку.
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