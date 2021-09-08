Верховний суд Мексики схвалив декриміналізацію абортів у першому триместрі

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Верховний суд Мексики дійшов висновку, що абсолютна заборона на аборти є неконституційною. Колегія з десяти суддів у Мехіко одноголосно постановила, що право жінок на репродуктивну свободу не повинно порушуватися.

Ухвала суду вважається великою перемогою захисників здоров’я жінок і прав людини в переважно католицькій країні, передає CNN.

Судді визнали, що стаття кримінального кодексу штату Коауїла, яка передбачала від одного року до трьох років позбавлення волі за аборт у першому триместрі, суперечить Конституції. Стаття передбачала тюремне увʼязнення як для жінки, котра добровільно йде на аборт, так і для особи, яка сприяє цьому, — йдеться про лікаря.

Постанова була винесена на підставі справи 2018 року. Вердикту передувала активізація феміністичного руху і акцій протесту в Мехіко, де мітингувальники вимагали змін і закликали скасувати закони щодо абортів, які діють на більшій частині території країни.

Рішення створило прецедент, слідувати якому зобовʼязані всі судові інстанції, що стоять нижче в судовій ієрархії. Таким чином, судове переслідування будь-якої жінки, яка вдалася до штучного переривання вагітності, стало неможливим.