ВООЗ: Світ вийшов на «плато» у поширенні коронавірусу

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Ninian Reid / Flickr

Всесвітня організація охорони здоровʼя вважає, що світ вийшов на «плато» по захворюваності на коронавірус.

Про це на брифінгу заявила експерт ВООЗ Марія Ван Керхове.

«Ми досягли плато, однак це плато знаходиться на досить високому рівні», — зазначила ван Керхове.

Вона пояснила, що у світі щотижня реєструється близько 4,5 млн випадків зараження коронавірусом та від 67-69 тисяч летальних випадків. Ван Керхове заявила, що ці дані є неточними й скоріш за все, кількість випадків заражень та смертей є вищою.

В різних регіонах спостерігається різна ситуація навколо поширення захворювання. «Ситуація викликає стурбованість. Особливо з урахуванням того, що пандемія триває вже 20 місяців і у нас є інструменти для боротьби з пандемією», — додала експерт.