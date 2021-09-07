В італійському підручнику з географії знайшли спотворену інформацію про Україну. Посольство вимагає її виправити
- Автор:
- Олег Панфілович
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Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook
Посольство України в Італії звернулося до Міністерства освіти Італії, Асоціації італійських видавців і видавництва підручника з проханням виправити текст у італійському шкільному підручнику з географії, який містить спотворену інформацію про Україну.
Про це йдеться на сторінці посольства у Facebook.
«В італійському підручнику з географії Namaskar. Benvenuti nel mondo della geografia авторства Альберто Фре (Alberto Frè) для учнів середньої школи уважні читачі виявили спотворену інформацію про Україну та замовчування фактів російської агресії проти нашої держави», — йдеться в дописі українського диппредставництва.
У своєму зверненні посольство закликало виправити зазначену статтю і запропонувало надати авторам навчальних посібників правдиву інформацію про події в Україні.
Також посольство закликало всіх небайдужих співвітчизників повідомляти в разі виявлення фактів фальсифікації української історії та викривленої інформації щодо політичної ситуації в Україні шляхом надсилання листів на адресу emb_it@mfa.gov.ua, зазначивши в темі «Фейкова інформація» та прикріпивши необхідні додатки.
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