У Фонді держмайна назвали дату аукціону з приватизації заводу «Більшовик»
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Wikipedia / Kiyanka
Фонд державного майна визначив, що аукціон з приватизації «Першого київського машинобудівного заводу» (раніше — «Більшовик») у Києві відбудеться 27 жовтня.
Про це пише пресслужба ФДМУ.
Відповідне рішення ухвалила аукціонна комісія на засіданні 7 вересня. Під час аукціону буде продано 100% акцій заводу.
«Прозора приватизація дозволить не тільки зняти тягар з бюджету, але й залучити реальні інвестиції і створить умови для збереження і модернізації виробництва, яке має потенціал. Від приватизації виграють усі — і працівники, яким заборгували зарплати, і місто Київ — яке замість занедбаної території отримає проекти комплексного розвитку, і державний бюджет у вигляді погашення боргів у розмірі 500 млн грн та мільярдні надходження від приватизації», — заявив очільник Фонду держмайна Дмитро Сенниченко.
Стартова ціна за завод на аукціоні буде 1,39 мільярда гривень.
- У грудні уряд затвердив перелік держпідприємств, які підлягають приватизації. У 2021 році уряд планує продати Одеський припортовий завод, завод «Більшовик», Об’єднану гірничо-хімічну компанію, «Президент-готель» у Києві, а також «Центренерго». До продажу готують також кілька обленерго та теплоелектроцентралей.