У Польщі українці потрапили у ДТП — девʼятьох осіб госпіталізували

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Rico Löb / Pixabay

У Польщі група українців потрапила у дорожньо-транспортну пригоду.

Про це повідомляє посольство України у Польщі.

ДТП сталося у вівторок поблизу Любліна. У мікроавтобусі, який був учасником пригоди, з України до Польщі подорожувало 8 осіб. Внаслідок аварії постраждало 7 громадян України.

Усіх постраждалих оперативно доставили до чотирьох госпіталів Любліна. Стан постраждалих середньої тяжкості.

Пізніше генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк в ефірі телеканалу «Україна 24» повідомив, що в результаті ДТП госпіталізували 9 осіб. «Двоє у важкому стані, а семеро в стані середньої тяжкості», — зазначив Павлюк.

Дипломат додав, що за інформацією поліції, водій, українець, не був у стані алкогольного сп’яніння. «Напевне, заснув. Скоріш за все, що заснув. Це було під ранок, він в’їхав у вантажівку ззаду», — сказав генконсул.

Він додав, що відвідав 3 українців в одній лікарні, в них пошкоджені хребти. Постраждалі отримують повну медичну допомогу, одному вже проводять операцію.