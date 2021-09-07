У Вʼєтнамі суд відправив чоловіка до вʼязниці на 5 років. Він заразив коронавірусом вісьмох людей

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У Вʼєтнамі чоловіка засудили до 5 років вʼязниці за порушення протикоронавірусних правил і поширення вірусу. Про це повідомляє BBC.

Суд визнав Ле Ван Трі винним у «передачі небезпечних інфекційних захворювань» восьми людям — одна людина врешті-решт померла. Суд тривав один день. Окрім пʼяти років вʼязниці, чоловік ще має виплатити штраф у $880.

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На початку липня 28-річний Трі приїхав на мотоциклі з міста Хошимін у свою рідну провінцію Камау на півдні країни. У Камау ж виявили, що Трі збрехав у декларації для вʼїзду про стан здоровʼя, в якій запитували про його недавні подорожі. Він також не дотримувався правила ізоляції (всі, хто прибуває до Камау, мають ізолюватись на 21 день). Пізніше у Трі діагностували коронавірус і виявили, що він заразив свою родину, а також персонал соціального центру.