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Верховна Рада відновлює роботу після канікул. Що розглянуть депутати в перший день?

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:

Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Верховна Рада повертається до роботи після літніх канікул. Цей тиждень у депутатів — пленарний.

Сайт ВР опублікував порядок денний.

У першому читанні депутати планують розглянути наступні законопроєкти:

У другому читанні депутати розглянуть: