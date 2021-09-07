Верховна Рада відновлює роботу після канікул. Що розглянуть депутати в перший день?

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Верховна Рада повертається до роботи після літніх канікул. Цей тиждень у депутатів — пленарний.

Сайт ВР опублікував порядок денний.

У першому читанні депутати планують розглянути наступні законопроєкти:

законопроєкт № 5324 про внесення змін до деяких законів щодо врегулювання розробки порядку присвоєння кваліфікаційних категорій та педагогічних звань педагогічним працівникам;

проєкт № 5467 про формування і розміщення державного або регіонального замовлення на підготовку фахівців з вищою, професійною вищою освітою, наукових, науково-педагогічних кадрів і кваліфікованих робітників на післядипломну освіту;

№ 5641 — проєкт закону щодо військової освіти і науки;

№ 5002 — проєкт про бібліотеки і бібліотечну справу;

№ 5608 — проєкт щодо вдосконалення законодавства з питань цивільного захисту;

№ 4323 — проєкт закону щодо застосування до засуджених і осіб, яких тримають під вартою, заходів примусового годування;

№ 4668 — проєкт щодо удосконалення пенсійного законодавства;

№ 4286 — проєкт про внесення змін до Кодексу цивільного захисту щодо врегулювання питання виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті), інвалідності чи часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту.

У другому читанні депутати розглянуть: