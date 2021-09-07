Куба першою у світі почала вакцинувати від коронавірусу дітей від двох років. Однак несертифікованими препаратами

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Adam Cohn / Flickr

Куба стала першою країною світу, яка почала вакцинувати від коронавірусу дітей у віці від двох років. Однак для цього вона використовує препарати, які не визнала Всесвітня організація охорони здоровʼя.

Про це повідомляє міжнародне французьке радіо RFI.

Щеплення роблять вакцинами, які розробили на Кубі та завершили їх клінічні випробування. Ідеться про препарати Abdala і Soberana. Цими же препаратами прищеплюють дітей, які старші 12 років. Ці вакцини — перші, які розробили в Латинській Америці, однак вони не пройшли міжнародну наукову експертну оцінку. Препарати засновані на технології рекомбінантних білків — цю технологію використовують в американській вакцині Novavax і французькій Sanofi у Франції, однак їх теж поки що не схвалила ВООЗ. На відміну від багатьох інших препаратів рекомбінантні вакцини не вимагають надмірного охолодження.

Країна прагне зробити щеплення всім дітям, перш ніж знову відкривати школи, які закриті з березня 2020 року. Новий навчальний рік розпочався в понеділок, 6 вересня, але діти навчаються з дому — через телевізійні програми, оскільки в більшості кубинських будинків немає доступу до інтернету.

Кілька інших країн світу вакцинують дітей у віці від 12 років, а деякі проводять випробування серед дітей молодшого віку. Так, Китай, Обʼєднані Арабські Емірати і Венесуела оголосили, що планують вакцинувати дітей молодшого віку, але Куба першою це зробила.