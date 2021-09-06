Дослідження: третя доза вакцини CoronaVac підвищує ефективність проти штаму «Дельта»
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Кароліна Ускакович / Антон Пчолкін / «Бабель»
Китайська компанія Sinovac, яка виготовляє вакцину CoronaVac, провела дослідження третьої дози свого препарату проти нового штаму коронавірусу «Дельта». Ефективність зросла у 2,5 рази.
Про це пише Reuters.
За даними дослідження, через чотири тижні після третьої дози вакцини антитіла набагато краще борються зі штамом «Дельта», аніж після двох доз. У дослідженні взяли участь 66 людей.
Водночас науковці не зазначили, наскільки збільшення кількості антитіл може запобігати зараженню цим штатом.
- CoronaVac — вакцина, яку виготовляє китайська компанія Sinovac Biotech. Її головний компонент — нежиттєздатні вірусні частинки. Вони не можуть спричиняти хворобу, але провокують імунну реакцію. Таку технологію використовують для виробництва багатьох інших вакцин, наприклад проти поліомієліту та дифтерії. Для повноцінної імунізації людина має отримати дві дози з інтервалом у два тижні.
- Раніше дослідження вакцини у Бразилії показали, що ефективність препарату становить лише 50,38%. Згодом українська фармкомпанія «Лекхім» повідомила, що в Туреччині завершилася третя фаза клінічних випробувань вакцини, де її ефективність оцінили у 83,5%.
- Водночас останнє дослідження вакцини в Індонезії показало, що препарат має майже 100-відсотковий захист від ускладнень COVID-19, проте виробник поки що відмовився коментувати ці дані.