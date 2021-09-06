Зеленський закликав США зберегти санкційний тиск на «Північний потік — 2»
- Автор:
- Софія Телішевська
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Президент Володимир Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу США, яка перебуває з візитом в Україні та обговорив з ними Хартію стратегічного партнерства, безпекову ситуацію на Сході та «Північний потік — 2».
Про це повідомляє пресслужба ОП.
Зеленський подякував їм за підтримку Вашингтона у започаткуванні діяльності «Кримської платформи» і наголосив, що внаслідок тимчасової російської окупації Криму зруйновано архітектуру безпеки в Чорноморсько-Азовському регіоні. Також сторони обговорили загрози реалізації проєкту «Північний потік — 2».
«Кремль використовував і продовжує використовувати постачання газу як зброю. Санкційний тиск на «Північний потік – 2» має бути збережений», – зазначив президент.
Глава держави ознайомив членів Конгресу США з безпековою ситуацією на сході та вздовж українських кордонів. Під час зустрічі також відбулося відеовключення військового керівництва із зони проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі, зокрема з Авдіївки, Марʼїнки та Золотого.
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