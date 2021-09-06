У Херсонській області ЗСУ проведуть військові навчання з бойовою стрільбою

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Жителів Херсонській області попередили про майбутні військові навчання ЗСУ на місцевому полігоні «Ягорлик».

Про це пише Херсонська ОДА у своєму Facebook.

«З 9 до 30 вересня планується переміщення військової техніки та особового складу до випробувального полігону «Ягорлик», що в Скадовському районі», — йдеться у повідомленні.

Під час навчань буде також відпрацьовуватися і бойова стрільба. Тому місцевих жителів просять бути обережними та не панікувати.