У Херсонській області ЗСУ проведуть військові навчання з бойовою стрільбою
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Жителів Херсонській області попередили про майбутні військові навчання ЗСУ на місцевому полігоні «Ягорлик».
Про це пише Херсонська ОДА у своєму Facebook.
«З 9 до 30 вересня планується переміщення військової техніки та особового складу до випробувального полігону «Ягорлик», що в Скадовському районі», — йдеться у повідомленні.
Під час навчань буде також відпрацьовуватися і бойова стрільба. Тому місцевих жителів просять бути обережними та не панікувати.
- Російська армія 9 серпня почала масштабні навчання на полігонах південних регіонів, а також в окупованих Криму, Абхазії та Південній Осетії.