В Херсонской области ВСУ проведут военные учения с боевой стрельбой

Жителей Херсонской области предупредили о предстоящих военных учениях ВСУ на местном полигоне «Ягорлык».
Об этом пишет Херсонская ОГА в своем Facebook.
«С 9 по 30 сентября планируется перемещение военной техники и личного состава к испытательному полигону «Ягорлык», котрый находится в Скадовском районе», — говорится в сообщении.
Во время учений будет также отрабатываться и боевая стрельба. Поэтому местных жителей просят быть осторожными и не паниковать.
- Российская армия 9 августа начала масштабные учения на полигонах южных регионов, а также в оккупированных Крыму, Абхазии и Южной Осетии.