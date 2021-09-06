В Херсонской области ВСУ проведут военные учения с боевой стрельбой

Жителей Херсонской области предупредили о предстоящих военных учениях ВСУ на местном полигоне «Ягорлык».

Об этом пишет Херсонская ОГА в своем Facebook.

«С 9 по 30 сентября планируется перемещение военной техники и личного состава к испытательному полигону «Ягорлык», котрый находится в Скадовском районе», — говорится в сообщении.

Во время учений будет также отрабатываться и боевая стрельба. Поэтому местных жителей просят быть осторожными и не паниковать.