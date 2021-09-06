Глава МВС: До кінця року в Україні створять єдиний реєстр зброї
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Scott Olson / Getty Images
Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що до кінця року в Україні створять єдиний реєстр зброї.
Про це він сказав на презентації пріоритетних напрямків роботи МВС.
«Фактично наша мета — до кінця року створити єдиний реєстр зброї і спільно з колегами з Верховної Ради ухвалити закон про зброю. Це одна з тих новацій, яка повинна бути забезпечена вже цьогоріч», — сказав міністр.
Зараз в Україні, за його словами, громадянин, щоб придбати зброю, повинен зібрати низку довідок, з яких частину можна підробити, принести їх у магазин і потім купити зброю, але не отримати її одразу. Потім треба звернутися ще раз до дозвільної служби, і тільки після низки процедур отримати цю зброю.
«Процедура продовження дозволу на зброю також дуже хаотична. Ми це зможемо все синхронізувати в онлайні, і за допомогою електронних сервісів фактично забезпечити супровід, відслідковувати весь життєвий цикл зброї і спростити процедуру продовження дозволів на зброю онлайн. Після цього поступово перейдемо до електронного дозволу з самого початку, і таким чином — наведемо порядок у цій царині», — резюмував Монастирський.
- 20 січня 2021 року Комітет Верховної Ради з питань діяльності правоохоронних органів рекомендував парламенту ухвалити в першому читанні закон про цивільну вогнепальну зброю та боєприпаси до неї. Документ має врегулювати питання володіння зброєю і не передбачає легалізацію.
- У фракції «Слуга народу» заявляли, що готові проголосувати за законопроєкт у першому читанні з можливістю відправки на доопрацювання.