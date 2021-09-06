Загострення на Донбасі: бойовики скинули з безпілотника на житловий сектор Зайцевого дві саморобні бомби
- Автор:
- Софія Телішевська
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Facebook / Операція об'єднаних сил
Російські найманці на Донбасі в понеділок, 6 вересня, запустили безпілотник, який скинув два вибухові пристрої на околицю селища Зайцевого в Донецькій області.
Про це повідомляє штаб Операції обʼєднаних сил із посиланням на Українську сторону Спільного центру з контролю та координації припинення вогню.
«Приблизно о 04:20 Збройні сили РФ застосували БПЛА і скинули на північну околицю житлового району населеного пункту Зайцеве Донецької області два саморобні вибухові пристрої, один із яких не спрацював», — йдеться в повідомленні.
Вибухові пристрої виготовили за допомогою 3D-принтера, кожен з них містив до 500 грамів пластичної вибухової речовини. Як вражаючі елементи були використані спеціально виготовлені «касети» зі сталевими кулями діаметром до 6 мм.
«Тільки за останній тиждень Збройні сили РФ пʼять разів застосовували БПЛА, при цьому грубо нехтуючи правилами. Наслідками застосування БПЛА стали обстріли позицій Збройних сил України із забороненого Мінськими угодами озброєння», — наголошують у штабі ООС.
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