НАЗК надіслало припис проти екснардепа та голови Державної регуляторної служби Кучера. У його декларації знайшли порушення
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- Олексій Ярмоленко
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Facebook / Олексій Кучер
Національне агентство із запобігання корупції виявило порушення в декларації колишнього нардепа, ексголови Харківської ОДА, а нині голови Державної регуляторної служби Олексія Кучера.
Про це пише пресслужба НАЗК.
«Так, НАЗК провело повну перевірку декларації голови ДРС, яку він подав як колишній голова Харківської обласної державної адміністрації. У декларації Олексій Кучер вказав, що володіє криптовалютою Bitcoin вартістю 13,1 мільйона гривень», — йдеться в повідомленні.
У відомстві зазначають, що криптовалюта має публічну адресу, яка є відкритою і яка підтверджує власність. Але Кучер не зміг надати НАЗК цю адресу.
За даними податкової, доходи Кучера та його родини з 2001 до 2020 року становили менше мільйона гривень — 880 тисяч.
«Вказана інформація свідчить про те, що голова ДРС вказав недостовірні відомості про володіння криптовалютою, чим вчинив злочин, передбачений частиною 2 статті 366-2 Кримінального кодексу України», — пояснили в НАЗК.
Тому агентство надіслало Кабміну припис з вимогою провести службове розслідування та притягнути Кучера до відповідальності.
- 25 листопада Кабінет міністрів погодив звільнення очільників Харківської ОДА Олексія Кучера та Закарпатської ОДА Олексія Петрова.
- До цього призначення Кучер був обраний нардепом від «Слуги народу» в одному з мажоритарних округів Харківської області. Також він був кандидатом від цієї політсили на виборах мера Харкова, на яких посів третє місце з результатом у 7,24%.