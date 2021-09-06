Помер французький актор Жан-Поль Бельмондо

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Французький актор Жан-Поль Бельмондо помер 6 вересня 2021 року. Йому було 88 років. Що стало причиною його смерті — поки невідомо.

Про це повідомляє Agence France-Presse з посиланням на адвоката актора.

«Певний час він вже погано почувався. Він пішов тихо», — зазначив адвокат.

Жан-Поль Бельмондо був яскравим представником французького кінематографу «Нової хвилі» 60-х років. Її початком традиційно вважають вихід у 1959 році фільму «На останньому подиху» режисера-дебютанта Жан-Люка Годара, в якому Бельмондо виконав роль авантюриста Мішеля.

Серед інших видатних фільмів з його участю — «Божевільний П'єро», «Чи горить Париж?», «Злодій», «Борсаліно», «Весела Пасха», «Улюбленець долі», «Надзвичайний». За свою кар'єру він знявся у понад 80 картинах.

У 2001 році Бельмондо переніс інсульт і припинив роботу в театрі та кіно, але у 2008 році він повернувся на екрани, знявшись у фільмі режисера Франсіса Юстера «Людина та її собака».

У лютому 2015 року Бельмондо оголосив про завершення кар'єри.