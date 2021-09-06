Прокуратура передала до суду звинувачення проти ексбійця «Омеги» в убивстві учасників Революції гідності

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Малолєтка Євген / УНІАН

Офіс генерального прокурора передав до Печерського районного суду Києва обвинувальний акт проти колишнього бійця загону спецпризначення «Омега» в убивстві учасників Революції гідності 20 лютого на вулиці Інститутській у Києві.

Про це повідомляє пресслужба ОГП.

Підозрюваний — офіцер, кулеметник окремого загону спецпризначення та боротьби з тероризмом «Омега» однієї з бригад спецпризначення управління Північного територіального київського командування внутрішніх військ МВС.

Боєць, «діючи спільно та погоджено зі співробітниками так званої чорної роти «Беркуту», взяв участь у терористичному акті — розстрілі на ураження з вогнепальної зброї беззбройних учасників акції протесту на вулиці Інститутській.

«Безпосередньо обвинувачений спричинив кульові поранення двом демонстрантам, які перебували на під’їзній дорозі від Жовтневого палацу та на тротуарі нижче верхнього виходу з метро «Хрещатик»», — йдеться в повідомленні.

Ексвійськовослужбовець «Омеги» та колишні співробітники «чорної роти» «Беркуту» одягнули під шоломи маски-балаклави, щоб унеможливити свою ідентифікацію та уникнути кримінальної відповідальності.

Обвинуваченому інкримінують перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, вчинення терористичного акту, умисні вбивства та замахи на умисні вбивства, а також перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій.